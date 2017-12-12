Суд признал законным штраф Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник отклонил жалобу мессенджера Telegram, оштрафованного на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение по административному делу оставить без изменения", — огласила решение судья.

На сегодняшнем заседании выяснилось, за что именно был назначен штраф: по словам адвоката Дмитрия Динзе, Telegram отказался представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" подала в ВС РФ иск о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.