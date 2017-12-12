Суд отказался допросить высокопоставленного сотрудника ФСБ по делу Telegram

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отказался допросить высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Силантьева по делу о штрафе 800 тысяч рублей для мессенджера Telegram за отказ предоставить спецслужбе информацию для декодирования сообщений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На допросе начальника организационно-технического управления ФСБ настаивали представители мессенджера. По их данным, именно он подписал запрос о предоставлении данных для расшифровки переписки двух обвиняемых по делу взрыве в метро Санкт-Петербурга.

"Ходатайство о вызове свидетеля отклонить", — решила судья.

Решение оштрафовать мессенджер принял мировой суд №383. В целом, указанная статья Административного кодекса предполагает штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. По данным ФСБ, мессенджер Telegram использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Петербурга.