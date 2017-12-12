Сахалинского полицейского заподозрили в изнасилованиях детей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сотрудник ОМВД России по Макаровскому городскому округу в Сахалинской области задержан по подозрению изнасиловании несовершеннолетней, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в ходе расследования он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по Сахалинской области сообщили РИА Новости, что заподозренный в педофилии сотрудник уволен из органов внутренних дел.

"По результатам служебной проверки его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — добавили в ведомстве.

Как сообщают местные СМИ, в деле фигурирует более пяти эпизодов, установлено десять пострадавших. По информации Sakhalin.info, сотрудник полиции приехал на Сахалин около трех лет назад, работал инспектором-кинологом, совмещая с работой участкового. Он посещал неблагополучные семьи, где устанавливал контакт с несовершеннолетними, втирался в доверие и насиловал их.