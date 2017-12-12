В МВД рассказали, откуда шла основная часть ложных сообщений о минировании

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

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10.4% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

66.5% Узнал(а) о случившемся из новостей

12.2% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать Большинство ложных сообщений о заложенной бомбе приходила с территории Сирии, заявил замглавы МВД Игорь Зубов РИА Новости.

"Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространенных Турция, Украина, США и Канада", — сказал Зубов.

По его словам, некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, "но это единичные факты".

Зубом сообщил, что по факту ложных сообщений о заложенной бомбе в 2017 году возбудили почти три тысячи уголовных дел. Он отметил, что Россия впервые столкнулась с такой массированной атакой.

"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", — отметил он.

Ссылаясь на данные спецслужб, Зубов оценил ущерб от телефонного терроризма в этом году в несколько миллиардов рублей.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий началась 11 сентября. С сентября по декабрь в 190 городах "заминировали" более трех с половиной тысяч объектов и эвакуировали более двух с половиной миллионов человек.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные дела возбудили и в других городах.