В МВД рассказали, откуда шла основная часть ложных сообщений о минировании

10.9% 10.4% 66.5% 12.2%
10.9%
10.4%
66.5%
12.2%
"Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии. Также из числа распространенных Турция, Украина, США и Канада", — сказал Зубов.
По его словам, некоторые звонки исходили из Казахстана и Узбекистана, "но это единичные факты".
Зубом сообщил, что по факту ложных сообщений о заложенной бомбе в 2017 году возбудили почти три тысячи уголовных дел. Он отметил, что Россия впервые столкнулась с такой массированной атакой.
Ссылаясь на данные спецслужб, Зубов оценил ущерб от телефонного терроризма в этом году в несколько миллиардов рублей.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий началась 11 сентября. С сентября по декабрь в 190 городах "заминировали" более трех с половиной тысяч объектов и эвакуировали более двух с половиной миллионов человек.
По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные дела возбудили и в других городах.