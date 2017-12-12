В Подмосковье мужчина отрубил жене кисти рук из ревности

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мужчина сознался в том, что из ревности отрубил жене кисти обеих рук, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемный покой больницы доставлена 25-летняя местная жительница без обеих кистей рук.

"В этот же день в полицию обратился 26-летний местный житель, который дал признательные показания в том, что он, приревновав свою жену, вывез ее в лесной массив рядом с деревней Скрылья, где отрубил ей кисти рук, после чего отвез в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело по статье. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", – сказала Петрова журналистам.

Максимальное наказание по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы, добавила Петрова.