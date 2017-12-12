Telegram наказали за отказ расшифровать переписку обвиняемых в теракте

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Адвокат владельцев Telegram Дмитрий Динзе рассказал в суде, за что мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей.

"Два номера, расшифровку сообщений которых запрашивала ФСБ, принадлежат братьям Азимовым, которые обвиняются по делу о совершении теракта в Санкт-Петербурге", — сказал юрист.

По его словам, они перестали пользоваться этими номерами еще до атаки.

Мещанский суд Москвы сегодня отказался привлечь представителя спецслужбы и прокурора к рассмотрению жалобы Telegram. Об этом просил представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

По мнению адвоката, деятельность компании может быть заблокирована, что нарушит права более шести миллионов пользователей из России.

В середине октября мировой суд принял решение оштрафовать мессенджер за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Telegram грозил штраф до миллиона рублей, 800 тысяч — минимальное возможное наказание.

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что требования Федеральной службы безопасности противоречат конституции и их нельзя выполнить технически. Компания обжаловала штраф. По словам адвоката Павла Чикова, контролировать переговоры можно только на основании судебного решения, а ФСБ, запрашивая информацию для дешифровки, его не представила.