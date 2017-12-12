В жилом доме в ЕАО взорвался газ, сообщил источник

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Газовоздушная смесь взорвалась во вторник в пятиэтажном жилом доме в Еврейской автономной области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В населенном пункте Приамурский на улице Вокзальная произошел взрыв газовоздушной смеси в третьем подъезде пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. Пострадал один человек, он госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, взрыв произошел без последующего пожара. Из дома эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, при взрыве несущие конструкции не повреждено, нарушено остекление здания. Обстоятельства ЧП выясняются.