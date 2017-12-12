Минобороны потребовало от завода Дерипаски более двух миллиардов рублей

САМАРА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны подало иски к самарскому заводу "Авиакор" на 2,5 миллиарда рублей, сообщается в материалах арбитражного суда Москвы.

"Общая сумма требований по искам министерства обороны составляет 2,527 млрд рублей", — сообщается в документах суда.

Министерство обороны РФ подало к заводу порядка пяти исков. Согласно материалам суда, в одном из исков Минобороны требует взыскать с "Авиакора" 424,8 миллиона рублей неустойки по госконтракту, заключенному в 2012 году, в другом — выплатить неустойку в размере 279,3 миллиона рублей. Информация о трех остальных исках на сайте суда не раскрывается.

В корпорации "Русские машины" (входят в "Базовый элемент" Олега Дерипаски), которая владеет заводом "Авиакор", о сути исков также не сообщили.

"Обращение в суд по контрактам, сроки которых уже наступили, — стандартная практика Министерства обороны в отношении контрагентов. Суммы таких исков определяются, исходя только из дней просрочки, и не учитывают конкретных обстоятельств задержки, к которым часто имеет отношение сам заказчик. В итоговых решениях суда фигурируют, как правило, уже другие, существенно более низкие суммы. Со своей стороны "Авиакор" сегодня также имеет ряд исков к военному ведомству, в основном по задержкам оплаты за выполненные работы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Русские машины".

Судебные тяжбы между министерством обороны РФ и самарским заводом "Авиакор" возникали неоднократно. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года взыскал с "Авиакора" в пользу Минобороны 239 миллионов рублей. Однако затем сумма взыскания была уменьшена до 30 миллионов рублей.

В августе 2017 года арбитражный суд Москвы признал за Минобороны России 200 миллионов рублей долга перед самарским заводом "Авиакор". Подобное решение было принято по иску Минобороны РФ к самарскому предприятию. Спор возник из-за несвоевременной поставки самолетов Ан-140 самарским производителем для нужд министерства. Как отмечается в документах суда, предприятие должно было поставить три воздушных судна до 25 ноября 2013 года, но сроки были сорваны.

"Авиакор" — одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". Текущая деятельность завода включает капитальный ремонт Ту-154, техобслуживание Ту-154, Ту-95МС, Ан-140, Ан-74, поставку компонентов для различного типа самолетов.