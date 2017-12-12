Срок предварительного следствия по делу "ВИМ-Авиа" продлили до 25 марта

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Срок предварительного следствия по делу "ВИМ-Авиа" продлен до 25 марта 2018 года, заявил следователь в суде.

"Срок предварительного следствия по делу авиакомпании "ВИМ-Авиа" продлен до 25 марта 2018 года", — сказал следователь в Басманном суде, где рассматривается вопрос о заочном аресте совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева.

По его словам, "Мурсекаев владеет одним процентом акций, его супруга владеет 99% акций, однако, согласно материалам дела, переговорам контрагентов, именно Мурсекаев фактически управлял компаний и заключал договора".

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело в отношении собственника авиакомпании и сопрезидента Рашида Мурсекаева, бывшего генерального директора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя генерального директора — финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. По ее словам, в их действиях усматриваются признаки преступления по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Уголовные дела соединены в одном производстве.

По данным Петренко, в 2015–2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признаны потерпевшими.

По данным СК, фактически компания "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

Мурсекаев и Калашникова покинули Россию. В связи с этим они объявлены в международный розыск, и следствие ходатайствует перед судом об их заочном аресте. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, заключила Петренко.