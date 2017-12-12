Суд утвердил соглашение по спору о реконструкции консерватории Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области во вторник утвердил мировое соглашение в рамках рассмотрения иска Минкультуры РФ о взыскании с Россельхозбанка 331 миллиона рублей по банковской гарантии во исполнение контрактов на реконструкцию государственной консерватории имени Римского-Корсакова, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Исполнителем контрактов ранее выступала компания "БалтСтрой", чьи представители входили в число фигурантов дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

"Утвердить мировое соглашение", — сообщается в карточке дела. Параметры соглашения пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, компания "БалтСтрой" была привлечена к разбирательству между министерством культуры и Россельхозбанком в качестве третьего лица. Также в качестве третьего лица выступала подведомственная министерству культуры Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. В апреле это ведомство и компания "БалтСтрой" по соглашению сторон расторгли три контракта на реконструкцию и реставрацию основного здания консерватории Петербурга на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Согласно карточкам контрактов, расторгнуты договоры на 818,1 миллиона рублей и 455,5 миллиона рублей от 28 октября 2015 года, а также контракт на 125,9 миллиона рублей от 9 августа 2016 года.

Представитель Северо-Западной дирекции подтвердил РИА Новости, что участники судебного разбирательства заключили мировое соглашение, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, спор был связан со взысканием средств по банковским гарантиям в рамках контрактов на реконструкцию Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Сейчас реконструкцией консерватории занимается новый подрядчик — компания "Меандр". В октябре руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская сообщала журналистам, что завершение работ запланировано на конец 2019 года, их общая стоимость — около 5 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, представители "БалтСтроя" в числе восьми экс-чиновников и бизнесменов были фигурантами дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, ключевым фигурантом был бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Фигурантам дела вменялся ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО. Освобождены были и остальные семь фигурантов "дела реставраторов".