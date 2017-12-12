Росстандарт проверит производителя микроавтобусов после аварии в Марий Эл

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Росстандарт начал внеплановую проверку нижегородского производителя микроавтобусов "ПКФ "Луидор" после крупной аварии в Марий Эл, сообщается на сайте ведомства.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса, среди них ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы.

"Проверка инициирована в соответствии с запросом от МВД России по поводу дорожно-транспортного происшествия в республике Марий Эл с участием микроавтобуса в ноябре этого года", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в рамках проверки планируется выяснить соблюдение требований конструктивной безопасности, в том числе в части установки пассажирских сидений, при производстве микроавтобусов на базе Mercedes Sprinter Classic. Если проверка выявит нарушения, в отношении производителя техники будут приняты соответствующие меры, добавляет Росстандарт.