Росстандарт проверит производителя микроавтобусов после аварии в Марий Эл

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Росстандарт начал внеплановую проверку нижегородского производителя микроавтобусов "ПКФ "Луидор" после крупной аварии в Марий Эл, сообщается на сайте ведомства.
"Проверка инициирована в соответствии с запросом от МВД России по поводу дорожно-транспортного происшествия в республике Марий Эл с участием микроавтобуса в ноябре этого года", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, в рамках проверки планируется выяснить соблюдение требований конструктивной безопасности, в том числе в части установки пассажирских сидений, при производстве микроавтобусов на базе Mercedes Sprinter Classic. Если проверка выявит нарушения, в отношении производителя техники будут приняты соответствующие меры, добавляет Росстандарт.