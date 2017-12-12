Суд вынес приговор участнику "ореховской" ОПГ за убийство 16 человек

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член "ореховской" группировки Игорь Сосновский признан судом виновным в убийстве 16 человек, покушении на убийство пятерых и подготовке убийства, он приговорен к наказанию в виде 18 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

"Приговором суда Сосновский признан виновным в совершении преступлений и ему назначено наказание в виде 18 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным следствия, на счету "ореховской" ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году.