"Победа" отказалась от претензий к авиавластям из-за недопуска в Тбилиси

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась в арбитражном суде Москвы от оспаривания приказа Росавиации и протокола межведомственной комиссии Минтранса, которыми ей было отказано в получении допуска на маршрут "Краснодар — Тбилиси — Краснодар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Москвы в связи с отказом от заявленных требований во вторник прекратил производство по делу. Представитель "Победы" не пришел на заседание, отказ от заявления поступил в суд через канцелярию, причины отказа неизвестны.

Заявление "Победы" поступило в арбитраж 24 октября. Представитель авиакомпании, комментируя его, сообщил тогда, что "Победа" в целях обеспечения транспортной доступности населения и организации прямого авиасообщения "Краснодар — Тбилиси" и "Махачкала — Стамбул", обратилась установленным порядком за допусками на полеты по указанным маршрутам, однако 31 июля межведомственная комиссия "безосновательно отказала перевозчику в допусках". Росавиация соответствующие приказы издала 10 августа.

Как пояснил представитель перевозчика, обращение авиакомпании в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия межведомственной комиссии по допускам к восстановлению нарушенных прав не привели, поэтому она была вынуждена обратиться в суд. Ранее, в ноябре, перевозчик также отказался в суде от оспаривания недопуска к рейсам из Махачкалы в Стамбул.

На том же заседании межведомственной комиссии лоукостеру было отказано и в допуске на рейс "Москва — Бари", об основаниях отказа также не сообщалось.

По данным Росавиации, "Победа" за январь-сентябрь 2017 года нарастила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 3,3 миллиона человек.