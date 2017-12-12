В России начали блокировку сайтов "нежелательных" организаций

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр для блокировки информационные ресурсы организаций, признанных в России нежелательными. Об этом сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

Сегодня утром СМИ заметили, что перестал работать сайт организации "Открытая Россия" – высвечивалось сообщение, что ресурс заблокирован Роскомнадзором. Сейчас сайт вообще перестал открываться.

"Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-сайтам, распространяющим информационные материалы иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России", — заявляет Генпрокуратура.

Роскомнадзор, в свою очередь, сообщил, что уже внес эти сайты в соответствующий реестр.

Сейчас в России признаны нежелательными 11 организаций, в том числе и зарегистрированный в Британии фонд Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия").