В Москве арестовали трех сторонников ИГ* за подготовку терактов в Москве

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Три выходца из Средней Азии арестованы за подготовку терактов в Москве, у них изъяты самодельные бомбы и автоматы, ликвидирована лаборатория, сообщил во вторник Центр общественных связей ФСБ России.
Сотрудники спецслужбы установили причастность входивших в группу лиц к финансированию террористической деятельности, вербовке новых рекрутов и приготовлению к теракту. В Одинцовском районе в Подмосковье они нашли конспиративную квартиру, в которой преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания на их основе самодельных взрывных устройств.
"В ходе реализации полученных материалов задержаны три члена преступной группы — выходцы из стран Средней Азии. У них изъято два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, 2 магазина с патронами калибра 5,45 (60 шт), гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 килограмма прекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатых веществ, средства связи, а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности. Лаборатория по изготовлению взрывных устройств ликвидирована", — отмечает ФСБ.
"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.
*Террористическая организация, запрещенная в России