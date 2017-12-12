В Москве арестовали трех сторонников ИГ* за подготовку терактов в Москве

Оружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ в Московской области группы террористов, планировавших террористические акты на новогодние праздники в Москве. 12 декабря 2017

Оружие, изъятое в ходе задержания сотрудниками ФСБ РФ в Московской области группы террористов, планировавших террористические акты на новогодние праздники в Москве. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Три выходца из Средней Азии арестованы за подготовку терактов в Москве, у них изъяты самодельные бомбы и автоматы, ликвидирована лаборатория, сообщил во вторник Центр общественных связей ФСБ России.

"ФСБ РФ пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группы международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями МТО "ИГ"* из-за рубежа", — говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили причастность входивших в группу лиц к финансированию террористической деятельности, вербовке новых рекрутов и приготовлению к теракту. В Одинцовском районе в Подмосковье они нашли конспиративную квартиру, в которой преступники синтезировали взрывчатые вещества для создания на их основе самодельных взрывных устройств.

"В ходе реализации полученных материалов задержаны три члена преступной группы — выходцы из стран Средней Азии. У них изъято два самодельных взрывных устройства, два автомата АК-74, 2 магазина с патронами калибра 5,45 (60 шт), гранаты Ф-1 и РГД с запалами, 2,5 килограмма прекурсоров, предназначенных для изготовления взрывчатых веществ, средства связи, а также иные вещественные доказательства противоправной деятельности. Лаборатория по изготовлению взрывных устройств ликвидирована", — отмечает ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "содействие террористической деятельности", "организация террористического сообщества" и "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

"Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России