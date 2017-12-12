В Вологодской области проверяют причастность фотографа Ткаченко к поджогу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Полиция Вологодской области проводит проверку на причастность фотографа Данилы Ткаченко к поджогу нескольких домов в заброшенной деревне Берёзово, ради эффектных снимков, говорится в ответе регионального ГУМВД на запрос РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что известный в творческих кругах московский фотограф Данила Ткаченко сжигает пустующие деревни, чтобы сделать эффектные фотографии. В частности, по данным пользователей, в жертву фотоискусству могла быть принесена заброшенная старинная деревня Кучепалда в Архангельской области, а также пустующая деревня Берёзово в Кирилловском районе Вологодской области. Полиция Архангельской области позже провела проверку в деревне Кучепалда и не обнаружила следов поджога.

"В ноябре 2017 года в сети интернет появилась информация о том, что один из московских фотографов причастен к поджогам нескольких нежилых деревянных строений в Вологодской области… В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку информации, размещенной в сети интернет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в ответе ГУМВД по Вологодской области.

Ранее представитель областного ГУМЧС сообщал РИА Новости, что 15 сентября 2016 года неизвестными лицами были сожжены несколько домов в деревне Берёзово. Как сообщил РИА Новости представитель ведомства во вторник, по уточненным данным, сгорело пять строений, на месте происшествия обнаружена канистра с запахом легковоспламеняющейся жидкости.

ГУМЧС также сообщало, что ближайший к деревне Берёзово жилой населенный пункт, деревня Солза, расположен в 30 километрах в Архангельской области. Линий электропередачи к деревне Берёзово не подходит. Подъезд к данному населенному пункту затруднен плохим состоянием дороги. С 2000 года в деревне никто не проживает. В этой связи органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", производство по которому в 2017 году было приостановлено, отмечалось в сообщении ГУМЧС.

Ряд СМИ сообщили, что снимки "горящих деревень" проекта Ткаченко "Родина" можно увидеть в берлинской Kehrer Galerie. Сообщается также, что проект Ткаченко с видами горящих деревень на днях был выдвинут на премию Кандинского.