В России с начала года предотвратили 18 крупных терактов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России в 2017 году предотвращено 18 крупных терактов, пресечена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах Российской Федерации", — сказал Бортников на заседании коллегии Национального антитеррористического комитета.

"Подтверждением этой тенденции служит совершение террористических актов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе, предотвращение на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей на критически важных объектах, а также пресечение деятельности 56 законспирированных террористических ячеек", — добавил он.