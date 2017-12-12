В школе в Кузбассе обнаружили радиоактивные газы

КРАСНОЯРСК, 12 дек — РИА Новости. Судебные приставы в Кемеровской области приостановили деятельность нескольких кабинетов в общеобразовательной школе, где превышено содержание радиоактивных газов — радона и торона, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП РФ.

"В ходе плановой проверки сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области в городах Осинники и Калтан на территории общеобразовательной школы в городе Осинники обнаружили опасное содержание радона и торона. Причем такие показатели лишь в нескольких кабинетах начальных классов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники Роспотребнадзора с полученными данными обратились в суд, который признал муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

"Судебные приставы МОСП по городу Осинники и городу Калтану, согласно решению суда, сразу же приехали в школу и на 90 суток приостановили деятельность трех кабинетов, где занимаются начальные классы", — говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, радон при нормальных условиях — бесцветный инертный газ, радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов.