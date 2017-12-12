В Архангельске проверяют информацию о падении мужчины в яму с кипятком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Следственные органы организовали доследственную проверку информации о госпитализации с ожогами мужчины после падения в яму с кипятком, которая образовалась на месте проведения ремонта теплосетей в Архангельске, сообщает СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, информация о том, что утром у дома №59/1 по улице Гайдара в городе Архангельске мужчина из-за сильного тумана не увидел ограждения и упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте проведения ремонтных работ теплосетей, размещена 9 декабря. С ожогами он был госпитализирован в больницу.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки принять процессуальное решение", — говорится в сообщении.