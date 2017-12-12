ФСБ предотвратила готовившийся на Новый год теракт

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты, которые планировалось совершить во время новогодних праздников и в период президентской кампании. Об этом заявил глава ведомства и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Теракт на Новый год

Накануне в Московском регионе спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая готовила эти нападения. В нее входили уроженцы Центральной Азии. Они намеревались совершить атаки, в том числе с участием смертников.

У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. ФСБ также ликвидировала "лабораторию по изготовлению средств террора", рассказал Бортников на заседании НАК.

Руководили этой группой, как и ликвидированной ранее в Ставрополе ячейкой, из-за рубежа — главари "Исламского государства"*.

ФСБ отчиталась за год

Всего в этом году спецслужбы предотвратили 18 крупных нападений и обнаружили 56 "законспирированных террористических ячеек". В 2017-м ФСБ ликвидировала 78 бандитов и их пособников, а задержала свыше тысячи.

По словам Бортникова, лидеры международных группировок пытаются "создать очаги" террористов в различных российских регионах.

Федеральная служба безопасности также не позволила попасть в Россию более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму.

Угроза с Ближнего Востока

Директор ФСБ отметил, что после освобождения Сирии от боевиков реальную опасность представляет возвращение в Россию бывших участников бандформирований.

Есть риск того, что они могут войти "в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков", добавил он.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.