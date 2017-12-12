ФСБ предотвратила готовившийся на Новый год теракт

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракты, которые планировалось совершить во время новогодних праздников и в период президентской кампании. Об этом заявил глава ведомства и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
Теракт на Новый год
У террористов изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. ФСБ также ликвидировала "лабораторию по изготовлению средств террора", рассказал Бортников на заседании НАК.
Руководили этой группой, как и ликвидированной ранее в Ставрополе ячейкой, из-за рубежа — главари "Исламского государства"*.
ФСБ отчиталась за год
По словам Бортникова, лидеры международных группировок пытаются "создать очаги" террористов в различных российских регионах.
Федеральная служба безопасности также не позволила попасть в Россию более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму.
Угроза с Ближнего Востока
Есть риск того, что они могут войти "в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков", добавил он.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.