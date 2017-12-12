К месту падения вертолета в Иркутской области доставили аппарат FALCON

ИРКУТСК, 12 дек — РИА Новости. Спасатели доставили глубоководный аппарат FALCON на место обнаружения обломков вертолета Eurocopter АМ-350 в Иркутской области, сотрудники МЧС приступят к работе после окончания действий следователей, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Светлана Канина.

Седьмого декабря вертолет Eurocopter АМ-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту Братск – поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна обнаружены в 3,5 километра от поселка Чистый, на льду одного из заливов Ангары. Предположительно, сам вертолет находится на дне водоема. Глубина реки в месте падения более 70 метров.

"Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Из Братска в Кочегаринский залив доставлен глубоководный аппарат FALCON. Как только следователи закончат работу, спасатели с помощью спецоборудования приступят к поиску вертолета под водой", — сообщила собеседница агентства.

Ранее следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в Братске, откуда вылетел вертолет, изъяли образцы авиационного топлива для производства судебной химической экспертизы, документацию на воздушное судно. Сейчас проводятся допросы лиц, причастных к организации полета, родственников командира воздушного судна и пассажира – братского предпринимателя Егора Банщикова.