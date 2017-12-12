На Сахалине конфисковали судно, на котором ловили краба под флагом Танзании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек — РИА Новости. Сахалинский областной суд вынес решение о конфискации судна Amicus, на котором незаконно ловили краба в российских водах под флагом Танзании, сообщает во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

"Судом вынесено и вступило в законную силу решение о привлечении юридического лица Ex. Caelis oblates Marine Trading S.A. к ответственности за нарушение правил рыболовства", — сообщили в погрануправлении. В ведомстве добавили, что судовладельцу грозит штраф 2 миллиона 699 тысяч рублей с конфискацией судна в пользу государства.

Транспортный рефрижератор Amicus под флагом Танзании, порт приписки Занзибар, сахалинские пограничники задержали в пределах исключительной экономической зоны РФ в январе.

"В ходе преследования и остановки судна-нарушителя применялась предупредительная стрельба. На борту было обнаружено 17 тонн мороженной крабовой продукции и нажива", — рассказали в погрануправлении.

Следствие установило, что иностранная компания имеет признаки "бумажной корпорации", а само судно использовалось трансграничной преступной группой в схеме незаконного промысла краба.

В 2013 году судно уже задерживали, однако тогда оно находилось в российском регистре под названием СТР "Жонкиер" под флагом РФ, порт приписки Невельск, владелец ООО "Промофлот". В 2016 году СТР был продан иностранной компании, зарегистрированной в Панаме, и в дальнейшем был вовлечен в незаконный промысел, пояснили в погрануправлении.