Кличка Чипит: как убивал штатный киллер "ореховских"

Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде

Игорь Сосновский, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, во время оглашения приговора в Московском областном суде

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Изрешеченный пулями автомобиль, расстрел из двух калашниковых юриста с супругой, восемь выстрелов в голову свидетелю — летом 2014-го Москву потрясла серия жестоких убийств. От рук киллеров один за другим погибли несколько известных адвокатов и других участников процесса по делу "Ореховской" бандитской группировки. Случайными жертвами становились и невольные очевидцы преступлений. Во вторник Мособлсуд вынес приговор Игорю Сосновскому по кличке Чипит — главному организатору и исполнителю заказных убийств в интересах "Ореховской" ОПГ. Лучшие сыщики МУРа охотились за ним 17 лет. Киллер приговорен к 18 годам и восьми месяцам колонии строгого режима. О самых громких преступлениях с участием Чипита — в материале РИА Новости.

Охота на бизнесмена

Летом 2010-го генеральный директор рынка "Одинцовское подворье" Сергей Журба на машине возвращался домой с работы. У поворота на Можайское шоссе загремели автоматные очереди (позже эксперты нашли на месте происшествия около ста гильз). Коммерсант и его водитель Алексей Захаров тогда чудом уцелели. Это покушение стало следствием затяжного конфликта Журбы с "Ореховской" группировкой.

С начала 1990-х рынок был главным источником дохода "Одинцовской" ОПГ, которая позже примкнула к "ореховским". Известно, что ее лидер, Дмитрий Белкин по кличке Белок, тогда ввел в состав учредителей свою мать и супругу. Спустя десять лет, когда криминальный авторитет уже находился в розыске, Журба с помощью адвокатов решил лишить его родственников права собственности. Однако, даже находясь вне закона, Белок не собирался отказываться от доли. По версии следствия, он приказал своим киллерам Игорю Сосновскому (Чипит) и Сергею Фролову (Болтон) поскорее избавиться от своевольного предпринимателя.

Нет человека — нет проблем

Вскоре наемники предприняли вторую попытку устранить коммерсанта. В 2014 году Журба вышел из своего офиса и получил в живот пулю из снайперской винтовки. Спасти его удалось только благодаря усилиям медиков. Примечательно, что сам лидер группировки в это время уже был за решеткой — его арестовали в Испании в 2011 году и позже экстрадировали в Россию. Журба и Захаров находились под государственной защитой, так как выступали по делу "ореховцев" свидетелями. Спустя месяц наемники все-таки добрались до Захарова — киллер разрядил в него всю обойму, когда тот подходил к машине.

Одним из самых резонансных преступлений (по версии следствия, совершенных Чипитом и Болтоном) стало убийство известного адвоката Татьяны Акимцевой. Женщину вместе с водителем расстреляли прямо возле ее дома. Юрист представляла в суде интересы Журбы и не раз говорила об угрозах со стороны "ореховских". Дошло даже до того, что однажды во время судебного заседания Белкин пообещал "прибить один из листков с ходатайством Акимцевой на крышку ее гроба".

Коллеги погибшей тогда заявляли, что российское общество возвращается в лихие 1990-е. После смерти Акимцевой Белка перевели в колонию особого режима. Многим казалось, что череда убийств должна прекратиться, но уже на следующий день Москву потрясло новое сообщение о жестокой расправе. На Успенском шоссе тридцатью выстрелами из автомата Калашникова неизвестные изрешетили автомобиль другого адвоката Журбы — Виталия Моисеева. Вместе с ним погибла супруга. Как позже выяснилось, тем утром юрист ехал на другой судебный процесс — рассматривалось уголовное дело о вымогательстве у директора рынка 124 миллионов рублей, обвиняемым по которому проходил все тот же Белкин.

Крещение кровью

Во время расследования деятельности "Ореховской" группировки стало известно, что Сосновский и Фролов работали на нее давно. Оба — выходцы с Кузбасса. На родине крепкие ребята служили в спецназе и занимались единоборствами, а в столицу перебрались в начале 1990-х по приглашению старшего товарища Олега Пронина по кличке Аль Капоне. Он быстро сколотил из своих земляков своеобразную "расстрельную" команду, к которой присоединился еще один экс-силовик — бывший сотрудник столичного СОБРа РУБОП Владислав Макаров.

Сначала, как считает следствие, в их функции входила ликвидация "ненадежных "членов банды. В группировке царила жесточайшая дисциплина — категорически запрещалось пить и употреблять наркотики. От сторонников этих пагубных привычек сразу же избавлялись. Как правило, расправу устраивали во время отдыха в бане или на природе, причем на глазах у всей "братвы". Впрочем, убивали не только пьяниц и наркоманов. В черный список заносили всех, кто попадал под малейшее подозрение в сотрудничестве с правоохранительными органами, хотел выйти из бригады или просто был чем-то недоволен. Публичные казни укрепляли авторитет Белкина и наводили панический страх на его подчиненных, готовых беспрекословно выполнять любые приказы и поручения.

Власть в "Ореховской" ОПГ перешла к Белкину в середине 1990-х — через пару лет после гибели в криминальных разборках ее прежнего лидера Александра Селиверстова. Под руководством Белка "ореховцы" продолжили подминать под себя крупных коммерсантов. Тех, кто отказывался платить или обращался в милицию, жестоко убивали. Позже для ликвидации неугодных бизнесменов, по версии следствия, стали привлекать "сибирскую команду".

Подозреваемых в серии жестоких убийств и покушений Чипита и Болтона арестовали летом 2015-го в Тверской области. Во время задержания силовики нашли не только внушительный арсенал оружия, но и десятки мобильных телефонов — именно благодаря усиленным мерам конспирации бандиты так долго прятались от следствия. Сосновский все это время жил по поддельному паспорту, выданному на имя гражданина Белоруссии.

Интересно, что вычислить бандитов удалось благодаря бдительной пенсионерке, у которой Сосновский снимал квартиру для своих подельников. Пожилой женщине он показался подозрительным, и она отнесла ксерокопию его паспорта в полицию. Силовики сопоставили фотографию с базой данных и поняли — с черно-белого изображения на них смотрит неуловимый Чипит.

Чтобы избежать пожизненного срока, Сосновский сразу пошел на сделку со следствием и сознался в 16 убийствах, пяти покушениях, сдал всех членов банды, которых знал. Его дело рассматривалось отдельно от других участников группировки. Фролов от сотрудничества со следствием отказался. На сегодняшний день на свободе остается еще один киллер — бывший спецназовец Владислав Макаров.