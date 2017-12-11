В Петербурге СК начал проверку после аварии на теплосети

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как женщина в Петербурге была госпитализирована с 40% ожогов тела из-за падения в яму с горячей водой, разлившейся в результате прорыва трубы, сообщает пресс-служба регионального ГСУСК России.

Накануне в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили РИА Новости, что произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате аварии получила ожоги одна женщина.

"Проводится доследственная проверка по факту госпитализации вечером 10 декабря 2017 года в одну из больниц Санкт-Петербурга женщины с 40% ожогами тела. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, женщина получила ожоги, провалившись в яму с горячей водой, разлившейся у одного из домов по улице Тульской в Центральном районе Санкт-Петербурга в результате прорыва трубы.

В понедельник специалисты компании с опережением нормативного срока завершили ремонтные работы на трубопроводе на Тульской улице.