В Москве задержали четырех человек, сорвавших показ фильма о Донбассе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Четырех человек задержали после нарушения общественного порядка в кинотеатре на Новом Арбате в Москве, где активисты распылили пахучую жидкость во время показа фильма "Полет пули", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время показа фильма "Полет пули" на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь" активисты распылили пахучую жидкость в зале. Руководство фестиваля приняло решение остановить показ и вывести зрителей. Программный директор фестиваля "Артдокфест" Виктория Белопольская назвала срыв в Москве показа фильма о ситуации в Донбассе "Полет пули" акцией хулиганов.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из кинотеатров на улице Новый Арбат. Четырех граждан доставили в отдел полиции, в отношении доставленных составили административные материалы", — сказал дежурный офицер.

По его словам, организатор мероприятия также обратился в полицию, по его обращению сотрудники МВД проводят проверку.

Ранее лидер SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) заявил о причастности возглавляемого им движения к происшествию. Он отметил, что показ "пробандеровского фильма" удалось сорвать "совместными усилиями". По словам активиста, фильмам, "прославляющим убийц", в России не место.