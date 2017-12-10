В ДТП в Новосибирской области погиб ребенок, еще семь человек пострадали

НОВОСИБИРСК, 10 дек – РИА Новости. Маленькая девочка погибла и еще семь человек пострадали в результате ДТП в Ордынском районе Новосибирской области, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

"Сегодня в 19.05 (15.05 мск) на 135 километре трассы К-17р в Ордынском районе следовавшая в Новосибирск Toyota Sprinter в условиях ограниченной видимости из-за снегопада при обгоне грузового автомобиля выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi A6", — сообщил собеседник агентства.

В результат аварии погибла девочка 2015 года рождения, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время на месте завершает работу следственно-оперативная группа.

В ГУМВД добавили, что сразу после ДТП движение по трассе было затруднено и сотрудникам ГИБДД пришлось пропускать транспорт только по одной полосе.