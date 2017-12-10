СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Иркутской области

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Следственный комитет России завел дело по факту гибели при пожаре в Иркутской области пяти человек, в том числе одного ребенка, сообщается на сайте ведомства.

"Ранним утром 10 декабря в селе Архиереевка Усольского района произошло возгорание жилого одноэтажного дома. В результате пожара погибли четверо взрослых и 11-месячный ребёнок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для установления точных причин смерти тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.