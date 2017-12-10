В Якутии объявили траур после ДТП с девятью погибшими

ХАБАРОВСК, 10 дек — РИА Новости. Понедельник, 11 декабря, объявлен в Якутии днем траура по девяти погибшим в крупном дорожно-транспортном происшествии, сообщается на сайте правительства региона.
"Глава Якутии Егор Борисов подписал указ об объявлении 11 декабря 2017 года днём траура в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием на 16-м километре федеральной автодороги "Колыма", — сообщается на сайте.
В этот день по всему региону будут приспущены флаги России и Якутии. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные передачи и мероприятия.
От имени руководства республики и от себя лично глава Якутии выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе.
"Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой", — обратился Егор Борисов к родственникам жертв аварии.
Ранее был объявлен трехдневный траур в Таттинском районе Якутии, где жили погибшие.