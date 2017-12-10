Глава СК поручил проверить факт гибели моряка в Охотском море

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку обстоятельств гибели моряка во время промыслов в Охотском море, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сообщается, что в эфире телепрограммы одного из федеральных каналов обсуждалась история гибели моряка Александра Ерина, утонувшего во время промысла в Охотском море. Супруга погибшего утверждала, что во время промыслов командиром судна и членами экипажа было допущено много нарушений. Однако на протяжении долгого времени родственники не могут добиться возбуждения уголовного дела.

"Учитывая изложенные обстоятельства, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России незамедлительно доложить ход и результаты проверки по факту гибели моряка. Проведение последующих проверочных мероприятий поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — сказала Петренко.