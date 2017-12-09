Суд арестовал сторонника ИГ*, планировавшего теракт в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга отправил под стражу гражданина Таджикистана Умара Махмадиева, подозреваемого в террористической деятельности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

Он останется под арестом до 7 февраля 2018 года.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, Махмадиева задержали в аэропорту "Пулково" при попытке пересечь российскую границу. Он планировал пробраться через Турцию в Афганистан и примкнуть там к "Исламскому государству"*.

"В случае если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени "Исламского государства"* на территории Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального УФСБ РИА Новости подтвердили эту информацию.

* Запрещенная в России террористическая организация.