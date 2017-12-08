В Якутии после ДТП с микроавтобусом и грузовиком возбудили дело

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МВД возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности гибель людей после столкновения микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Саха (Якутия).

Ранее источник в экстренных службах Республики рассказал РИА Новости, что пять человек погибли, еще трое пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовой автомашиной в Мегино-Кангаласском районе Якутии на федеральной трассе "Колыма". Как сообщили в МВД по республике, в результате ДТП загорелись автомобили УАЗ и КамАЗ.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — сказал собеседник агентства.

По официальным данным полиции, погибло пять человек и трое пострадали. Личность погибших в настоящий момент устанавливается, так как в результате ДТП с возгоранием обоих транспортных средств их тела обгорели.