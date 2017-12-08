В Москве задержали мужчину, облившего работы Стерджеса

Сотрудник полиции досматривает мужчину в женской одежде, облившего фотографии на выставке Без смущения американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер

Сотрудник полиции досматривает мужчину в женской одежде, облившего фотографии на выставке Без смущения американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который облил жидкостью с резким запахом работы Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

"Сотрудниками полиции задержан мужчина, который облил картину на выставке в центре Москвы. Им оказался ранее привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 47-летний гражданин. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

Ранее посетитель выставки сообщил РИА Новости, что мужчина в женской одежде, находившийся в компании двух женщин, облил неизвестной жидкостью с резким запахом фотографию и пол в Центре фотографии имени братьев Люмьер, где в пятницу открылась выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0".

В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали "полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке".