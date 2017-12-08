В Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли пять человек

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Микроавтобус и грузовая автомашина столкнулись на федеральной трассе в Якутии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

ДТП произошло в Мегино-Кангаласском районе, в 16 километрах от населенного пункта Нижний Бестях, на федеральной автодороге "Колыма".

Жертвами аварии, по предварительным данным, стали пять человек. Еще трое пострадали, их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В пресс-службе МВД по Якутии сообщили, что личности погибших устанавливаются. По данным ведомства, столкнулись КамАЗ и УАЗ, после чего УАЗ загорелся.

На место происшествия выехали заместитель министра МВД Якутии Александр Лукин, начальник ОМВД по Мегино-Кангаласскому району и замначальника республиканского управления ГИБДД.