МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Руководство Центра фотографии имени братьев Люмьер будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности мужчины, облившего на выставке "Без смущения 2.0" фотографии Джока Стерджеса неизвестной жидкостью с резким запахом, рассказал РИА Новости юрист Центра фотографии Алексей Карнов.
В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали "полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке".
Юрист высказал предположение, что в зависимости от мотивов поступок мужчины будет квалифицирован как вандализм или как хулиганство.
"Мы будем настаивать на привлечении его к уголовной ответственности, так как работы имеют художественную ценность, — добавил юрист
В сентябре 2016 года активист Александр Петрунько облил неизвестной жидкостью фотографии на выставке Стерджеса, после чего был задержан представителями общественной организации "Офицеры России" и передан полиции. Суд признал Петрунько виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток.