Сотрудник полиции досматривает мужчину в женской одежде, облившего фотографии на выставке Без смущения американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер

Сотрудник полиции досматривает мужчину в женской одежде, облившего фотографии на выставке Без смущения американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Руководство Центра фотографии имени братьев Люмьер будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности мужчины, облившего на выставке "Без смущения 2.0" фотографии Джока Стерджеса неизвестной жидкостью с резким запахом, рассказал РИА Новости юрист Центра фотографии Алексей Карнов.

Ранее посетитель выставки сообщил РИА Новости, что мужчина в женской одежде, находившийся в компании двух женщин, облил неизвестной жидкостью с резким запахом фотографию и пол в Центре фотографии имени братьев Люмьер, где в пятницу открылась выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0".

В прошлом году выставку Стерджеса пришлось закрыть спустя две недели после вернисажа, несмотря на возражения ценителей фотографии, не успевших познакомиться с проектом. Причиной закрытия стало обращение депутата Елены Мизулиной, которая увидела в фотографиях Стерджеса, на которых снята община нудистов, признаки детской порнографии. В итоге судебные эксперты признали "полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке".

"Я могу подтвердить факт того, что в галерею проник некий человек, личность которого мы еще не установили, и мотивы нам его не известны. Человек облил работы некой пахучей жидкостью, состав которой пока мне неизвестен. Он задержан и доставлен в ОВД "Якиманка". От галереи поступило заявление в правоохранительные органы по данному факту. Дознаватели сейчас прибыли в галерею и проводят следственные действия", — рассказал Карнов

Юрист высказал предположение, что в зависимости от мотивов поступок мужчины будет квалифицирован как вандализм или как хулиганство.

"Мы будем настаивать на привлечении его к уголовной ответственности, так как работы имеют художественную ценность, — добавил юрист

В сентябре 2016 года активист Александр Петрунько облил неизвестной жидкостью фотографии на выставке Стерджеса, после чего был задержан представителями общественной организации "Офицеры России" и передан полиции. Суд признал Петрунько виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста на семь суток.