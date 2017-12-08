Приемную Госдумы проверяют после звонка о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (373)

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. архивное фото

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оперативные службы начали проверять приемную Государственной Думы в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", эвакуация не проводится, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"Проводится проверка приемной Госдумы по адресу: улица Воздвиженка, дом 4/7", — сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация людей из здания не проводится.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.