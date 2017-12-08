Россельхознадзор попросил СК проверить свои догадки о "хакерах из PepsiCo"

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Россельхознадзор обратился в СК РФ и органы прокуратуры из-за подозрений в незаконном получении американской компанией PepsiCo внутреннего служебного документа ведомства, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

В понедельник Россельхознадзор обвинил PepsiCo в незаконном получении его служебного документа. Во вторник ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения этого документа, расценивает это как коммерческий шпионаж и планирует обратиться в правоохранительные органы. PepsiCo эти обвинения отвергает.

"Если они второй раз у нас уже сперли служебную бумагу — да, мы обратились в Следственный комитет и прокуратуру об этом. Потому что это нехорошо — бумаги ограниченного доступа воровать", — сказал Власов.