В Раменском задержали предпринимателя по делу о пожаре в ТЦ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Задержан индивидуальный предприниматель, являющийся арендатором нежилых помещений в ТЦ в Раменском, где в ходе пожара погибли три человека, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Ранее следователи Подмосковья возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей, после пожара в магазине. Согласно данным Минздрава региона, пятеро пострадавших после возгорания находятся в состоянии средней тяжести, ещё три человека погибли.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан 38-летний индивидуальный предприниматель, который является арендатором нежилых помещений в торговом центре и на которого возложены обязанности по соблюдению противопожарной безопасности", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены три судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.