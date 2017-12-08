СК начал проверку в отношении главы Туапсе из-за "подарка на день рождения"

КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку в отношении главы Туапсе, который был задержан силовиками при получении денежных средств, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

В сети было распространено видео с задержанием и допросом главы Туапсе Александра Чехова, который на вопрос о том, что у него в пакете, отвечает, что получил подарок ко дню рождения от товарища.

"Организована доследственная проверка по данному поводу. Будет принято процессуальное решение по ее результатам", – отметила представитель ведомства.