В Краснодаре аниматор ранил участника квеста циркулярной пилой

КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как аниматор задел циркулярной пилой руку участника квеста, сообщил представитель следственного отдела СК Карасунскому округу Эдуард Аракелин.

Инцидент произошел в конце октября. Аниматор пугал посетителей циркулярной пилой и задел руку 22-летнего посетителя, затронув кость. Мужчину немедленно госпитализировали.

Дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", уточнили в СК.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что для компаний, организующих квесты, могут ввести лицензирование. По его словам, это предложение связано с тем, что иногда недобросовестные предприниматели готовы "экономить на всем, в том числе и на безопасности самих клиентов". Шапошников отметил, что этот вопрос впервые поднимается в России, а московский опыт может быть распространен и на другие регионы.