В Краснодаре аниматор ранил участника квеста циркулярной пилой

КРАСНОДАР, 8 дек — РИА Новости. В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как аниматор задел циркулярной пилой руку участника квеста, сообщил представитель следственного отдела СК Карасунскому округу Эдуард Аракелин.
Дело возбуждено по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", уточнили в СК.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что для компаний, организующих квесты, могут ввести лицензирование. По его словам, это предложение связано с тем, что иногда недобросовестные предприниматели готовы "экономить на всем, в том числе и на безопасности самих клиентов". Шапошников отметил, что этот вопрос впервые поднимается в России, а московский опыт может быть распространен и на другие регионы.