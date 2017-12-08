В Самаре проверяют данные о принуждении воспитанников детсада мыть туалет

САМАРА, 8 дек — РИА Новости. СК начал проверку информации, размещенной в интернете, о принуждении к мытью туалета воспитанников детского сада в Самаре, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

"По данному факту следователями начата доследственная поверка. Следствие проверит опубликованные в средствах массовой информации сведения о том, что воспитатель детского сада в тихий час заставила мыть детей сантехнику", — сообщила собеседница агентства.

По информации СК, инцидент произошел детском саду №260 в Кировском районе Самары.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по заявлению от родителей воспитанника одного из детских садов города. Мальчик сообщил, что он и другой ребенок мыли унитазы во время тихого часа по требованию воспитателя. Как отметил прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев, факты, изложенные ребенком, нашли свое подтверждение. По данным прокуратуры, детей действительно заставляли мыть санитарные приборы. Надзорное ведомство потребовало наказать воспитателя.