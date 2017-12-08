Следствие арестовало еще 58 миллионов рублей по делу Захарченко

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следователи нашли и арестовали еще 58 миллионов рублей на счете в банке, котором, по их версии, третьим лицом для полковника Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе и подтвердили в пресс-службе суда.

В теории, эти деньги в будущем могут конфисковать так же, как уже взысканы в доход государства более 9 миллиардов рублей, происхождение которых полковник и его родные не смогли объяснить.

По словам источника, арест наложен на счет в ВТБ 24, открытый на "третье лицо". "Сумма арестованных денег — чуть более 58 миллионов рублей", — подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По версии СК РФ, одна из женщин полковника Марина Семынина передала деньги своей подруге, которая и внесла их на счет.

Цепочка следующая. Еще до ареста экс-полицейского, указывает следователь в постановлении, Семынина внесла свыше 3 миллионов долларов и 9,5 миллионов евро на свои счета в ВТБ 24. После ареста Захарченко Марина Семынина, родившая ему ребенка, сняла около 12 миллионов долларов, а через какое-то время ее знакомый внес уже на свой счет в банке около миллиона долларов, указывает следствие.

Но затем и этот знакомый снял указанные деньги, а подруга Семыниной, наоборот, внесла 58 миллионов рублей на свой счет в ВТБ 24. Следователи СК РФ считают, что эти 58 миллионов принадлежат именно полковнику Захарченко и "добыты им преступным путем".

Указанные деньги на счете подруги Семыниной были арестованы в середине октября после того, как по делу прошли дополнительные обыски, а в одной из квартир родственников экс-полицейского в это время находилась та самая девушка. Следователи начали проверять ее связи и обнаружили счет в ВТБ 24.

Защита Дмитрия Захарченко считает арест 58 миллионов рублей незаконным и необоснованным. Адвокаты утверждают, что в материалах нет ни одного упоминания о том, что Захарченко имеет какое-либо отношение к этим деньгам.

"(В деле) есть один допрос Марины Семыниной, которая четко пояснила, что никаких денег от Захарченко, за исключением 50 тысяч рублей в месяц на ребенка, не получала", — сказал РИА Новости адвокат полковника Юрий Новиков.

При этом, утверждают адвокаты, СК РФ даже не пытается доказать какое-либо отношение Захарченко к указанным деньгам. "Третьи лица, у которых арестованы деньги, дали следствию пояснение относительно происхождения у них этих денег, но следствие эти показания суду не представило", — заявлял Новиков на одном из заседаний суда.

В четверг поздно вечером судья Басманного суда Москвы Артур Карпов по ходатайству следствия продлил арест указанных 58 миллионов рублей до 8 апреля 2018 года.

Ранее Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ решил обратить в доход государства деньги и недвижимость семьи полковника Захарченко и их близкин на сумму более 9 миллиардов рублей. Указанные 58 миллионов рублей в данный иск не вошли, вероятно потому, что следствие их обнаружило после.