На Ямале автомобиль без водителя сбил пешехода и въехал в машину ДПС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе автомобиль без водителя, забывшего поставить транспорт на ручной тормоз, сбил пешехода и въехал в патрульную машину, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.

Инцидент, по данным управления ГИБДД, произошел поздно вечером в четверг в городе Ноябрьске. Владелец автомобиля ВАЗ-21099 покинул салон, забыв включить в машине ручной тормоз.

"В результате… ВАЗ-21099 покатился назад и совершил наезд на стоящий патрульный автомобиль Ford и на пешехода", — заявили в ГИБДД, уточнив, что пешеход, находившийся в момент случившегося между двумя машинами, получил травмы.

Согласно сводке окружной автоинспекции, это дорожно-транспортное происшествие оказалось единственным за сутки на Ямале, где пострадал человек.