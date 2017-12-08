Вертолет, который ищут под Иркутском, вез продукты лесозаготовителям

ИРКУТСК, 8 дек – РИА Новости. Пропавший в Братском районе вертолет доставлял продукты бригаде лесозаготовителей, которые работают в районе поселка Чистый, сказала РИА Новости исполняющая обязанности главы поселка Прибойный Наталья Батина.

Вертолет "Еврокоптер АС-350", на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Его поиски ведут специалисты Братской региональной поисково-спасательной базы. Вертолет Ми-8 совершает облет предполагаемого местонахождения пропавших, в поиске также участвует наземная поисковая группа в составе трех человек. Поиск также ведут местные охотники из ближайшего к Чистому поселка Прибойный.

"Я знаю, что наш лесничий, человек, который очень хорошо знает местную тайгу, отправился в Чистый. Там работает бригада лесозаготовителей. Говорят, что вертолет летел к ним, чтобы доставить продукты. Мобильная связь в Чистом не работает. Что-то станет известно, только когда лесничий вернется", — сообщила собеседник агентства.

Она также добавила, что поселок Чистый – нежилой. Он выгорел во время лесного пожара в 2014 году. Местных жителей расселили. В районе Чистого сейчас базируются только лесозаготовители.

По предварительным данным, на борту пропавшего вертолета находился руководитель ООО "Ангара-Лес", известный в Братске бизнесмен Егор Банщиков. Предприятие занимается заготовкой леса, лесопереработкой, а также торговлей лесом и продукцией деревообработки оптом и в розницу.