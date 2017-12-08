Уже 13 человек осудили из-за хищений на космодроме Восточный

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Метеор №2-1 и с 17 иностранными аппаратами с космодрома Восточный. 28 ноября 2017

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. По уголовным делам, возбужденным после прокурорских проверок хода строительства космодрома Восточный, осуждено уже 13 человек, сообщил в интервью РИА Новости главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

"По результатам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, по которым к настоящему моменту осуждено 13 человек", — сказал Петров.

По его словам, последние годы Генпрокуратура, Главная военная прокуратура и прокуроры субъектов проводят масштабную работу по пресечению незаконного использования генеральными подрядчиками и привлеченными ими контрагентами денег, полученных для строительства объектов космодрома.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года. Второй пуск, произведенный 28 ноября этого года, оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат", не вышли на целевую орбиту. В причинах разбираются две госкомиссии.