Комиссия назвала возможную причину повышения уровня рутения-106 в атмосфере

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Причиной повышения уровня рутения-106 в воздухе над Россией и рядом стран Европы могло быть сгорание в атмосфере спутника, на борту которого находился источник с этим изотопом, к такому выводу пришла соответствующая межведомственная комиссия.

Как следует из обнародованных в пятницу выводов комиссии, результаты мониторинга дают основания утверждать, что источник выброса рутения-106 не мог находиться на территориях между Южным Уралом и Восточной Европой.

"Учитывая, что эти территории находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям", — говорится в материалах комиссии.

"Таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", — отметила комиссия.