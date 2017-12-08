МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия не выявила нарушений на предприятии Росатома "Маяк", которые могли бы стать причиной повышения уровня рутения-106 в атмосфере, следует из обнародованного в пятницу заключения комиссии.

"Измерения контрольных проб (на "Маяке") не выявили наличия в них рутения-106", — говорится в материалах комиссии. Отмечается, что нарушений в работе системы радиационного мониторинга на "Маяке" также не обнаружено.

По данным комиссии, в организме 250 сотрудников "Маяка", прошедших радиационный контроль в октябре-ноябре нынешнего года, не обнаружено никаких следов рутения-106.