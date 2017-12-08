Источник сообщил, что при пожаре в Раменском погибли рабочие из Узбекистана

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Трое погибших при пожаре в магазине в подмосковном Раменском, по предварительным данным, являются приезжими из Узбекистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, все трое погибших — рабочие из Узбекистана", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что среди погибших две женщины и один мужчина.

Как ранее уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, пожар в магазине в Раменском по адресу улица Советская, 16 был локализован в 09.05, открытое горение ликвидировали в 09.35. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.