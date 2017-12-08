В Омске вынесли приговор мужчине, который скормил фермера свиньям

НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Омский областной суд в пятницу приговорил к длительным срокам заключения гражданина Казахстана и его сообщницу за жестокое убийство фермера, тело которого скормили свиньям, сообщает прокуратура Омской области.

"Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина республики Казахстан и 43-летней жительницы Любинского района Омской области", — говорится в сообщении. Мужчина получил 17 лет колонии строгого режима, а его сообщница, имеющая на иждивении трех несовершеннолетних детей — девять лет колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, зная, что у проживающего в селе Боголюбовка Любинского района Омской области одинокого 57-летнего фермера имеются деньги, мужчина решил напасть на него и похитить деньги. Женщина предложила для этого напоить фермера.

"В ночное время 14 февраля 2017 года при совместном распитии спиртного осужденный задушил потерпевшего, после чего злоумышленники похитили в доме более 200 тысяч рублей, которые потратили на личные цели. Для сокрытия факта совершения преступления мужчина перевез тело погибшего на свиноферму и скормил свиньям", — сообщили в прокуратуре.

О пропаже фермера в полицию спустя несколько дней сообщила его родственница. Подозреваемых установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, причастность указанных лиц к совершению преступления была установлена. В ведомстве отметили, что вину в совершении преступления оба фигуранта признали частично. Они утверждали, что похитили не 200 тысяч рублей, а несколько меньше.

Приговор пока не вступил в силу.