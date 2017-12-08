В Омске вынесли приговор мужчине, который скормил фермера свиньям

НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Омский областной суд в пятницу приговорил к длительным срокам заключения гражданина Казахстана и его сообщницу за жестокое убийство фермера, тело которого скормили свиньям, сообщает прокуратура Омской области.
По данным ведомства, зная, что у проживающего в селе Боголюбовка Любинского района Омской области одинокого 57-летнего фермера имеются деньги, мужчина решил напасть на него и похитить деньги. Женщина предложила для этого напоить фермера.
О пропаже фермера в полицию спустя несколько дней сообщила его родственница. Подозреваемых установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, причастность указанных лиц к совершению преступления была установлена. В ведомстве отметили, что вину в совершении преступления оба фигуранта признали частично. Они утверждали, что похитили не 200 тысяч рублей, а несколько меньше.
Приговор пока не вступил в силу.