В Ростовской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Грузовик MAN, у которого лопнуло колесо, врезался в припаркованные автобус и КамАЗ на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, шесть человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.
Авария произошла в четверг вечером на 1046 километре трассы.
"По предварительным данным у грузовика MAN лопнуло колесо, после чего он врезался в стоящий автобус "Богдан", а потом в КамАЗ", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате аварии в больницу были доставлены шесть человек из автобуса. "У всех легкие травмы", — уточнил он.
По факту ДТП проводится проверка.
В автобус из Новочеркасска на трассе М4 врезался грузовик, 6 человек пострадали— Новочеркасск Сегодня (@novochtoday) 7 декабря 2017 г.
В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров, автобус выполнял рейс в Ростов.https://t.co/pUUt3Mvmq0 pic.twitter.com/oJyCzy5rE1