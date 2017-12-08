В Ростовской области произошло ДТП с автобусом и двумя грузовиками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Грузовик MAN, у которого лопнуло колесо, врезался в припаркованные автобус и КамАЗ на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, шесть человек доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.

Авария произошла в четверг вечером на 1046 километре трассы.

"По предварительным данным у грузовика MAN лопнуло колесо, после чего он врезался в стоящий автобус "Богдан", а потом в КамАЗ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии в больницу были доставлены шесть человек из автобуса. "У всех легкие травмы", — уточнил он.

По факту ДТП проводится проверка.