В Красноярске после драки скончалась впавшая в кому школьница

КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Восьмиклассница скончалась в больнице Красноярска, куда попала после драки с одноклассницей, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Ранее СК сообщал, что в конце ноября учащаяся 8-го класса школы №23 вступила в конфликт с одноклассницей по поводу личных неприязненных отношений. Конфликт перерос в драку, в ходе которой девушка получила телесные повреждения. Дома она высказывала матери жалобы на головные боли, 28 ноября ее состояние здоровья ухудшилось, и ей потребовалась госпитализация. В больнице девочка впала в кому.

"Девушка скончалась", — сказала Дегидь.

В СК добавили, что у девушки было хроническое заболевание, и недавно она перенесла операцию. В настоящее время устанавливается причина смерти.